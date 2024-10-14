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Kabine bugün toplanıyor! Masaya yatırılacak konu belli: Son günlerdeki artış moral bozmuştu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.10.2024 10:36
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Kabine bugün 2 hafta aranın ardından bir kez daha toplanıyor. Kabine'nin gündeminde dünyadaki olaylar, ekonomik gelişmeler, bölgesel hareketlilik yer alsa da ana gündemin son zamanlarda artan şiddet ve kadın cinayetleri olması bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor! Masaya yatırılacak konu belli: Son günlerdeki artış moral bozmuştu

Kritik Kabine toplantısı bu akşam gerçekleşecek. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantının 15.30'da başlaması planlanıyor. Bakanlar sunumlarını tek tek gerçekleştirecek. Kabine Toplantısı'nda son dönemde artan şiddet olayları, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, ekonomideki son veriler ve İsrail'in saldırıları masaya yatırılacak. Son günlerde surda yaşanan vahşet, yaşanan diğer kadın cinayetleri, Beyoğlu'ndaki skandal görüntüler, İstanbul-Konya ve Gaziantep'te polise yönelik saldırılar gündem olmuştu.

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ERDOĞAN: 'MÜDAHALEDEN ÇEKİNMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde yaptığı açıklamada, "Yaptığımız derin analizlerde şiddet olaylarını önlemede gerek işlevsel, gerek yapısal eksikliklerin tespiti halinde oraya müdahaleden çekinmeyiz. Bu noktada toplumumuzda cezasızlık algısına müsaade edemeyiz. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız. Hangi kurumda, hangi sistemde bir zafiyet varsa nokta atışlarıyla sorunu gidereceğiz. Emniyet, yargı, medya konularında atılacak adımlar olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bu konuda bir sunum yapması bekleniyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabine de değerlendirilecek.

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9. YARGI PAKETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ise önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan 9’uncu yargı paketi hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi öngörülüyor.

İSRAİL'İN BİTMEYEN SALDIRILARI

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye başlattığı saldırılar ve bölgede saldırılar devam ederken ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüme gidilmesi için yapılabilecekler kabinede gündeme gelecek. İsrail’in Lübnan’a saldırıları da devam ediyor. Türkiye yakından takip ediyor. Ankara’nın yakından takip ettiği gelişmeler yine kabine toplantısında masaya yatırılacak. Türkiye’nin atabileceği diplomatik adımlar müzakere edilecek.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomi de kabinenin sürekli takibinde olduğu bir başlık. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Yüzde 40’lık enflasyon hedefinin tutturulması için alınacak ek tedbirler, emeklileri, dar gelirlinin alım gücünün yükseltilmesi için atılacak adımlar kabinede masaya yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Recep Tayyip Erdoğan kabine
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