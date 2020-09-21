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Kabine Bugün Toplanıyor Salgına Karşı Yeni Önlemler Bekleniyor

21.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 15’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Corona virüsü salgınında gelinen nokta, dış ve iç siyasete ilişkin konular masada olacak

Kabine Bugün Toplanıyor Salgına Karşı Yeni Önlemler Bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 15’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Corona virüsü salgınında gelinen nokta, dış ve iç siyasete ilişkin konular masada olacak.

Kabine’nin birinci sıradaki gündem maddesinin, Corona virüsü salgınıyla mücadelede gelinen nokta olması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları, hastanelerdeki doluluk oranı ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentilere dair kabine üyelerine bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak geçen hafta yaptığı açıklamada, vatandaşların önlemlere yeterince uymadığı ve yeni tedbirler alınacağını dile getirmişti. Bu sebeple Corona virüse karşı yeni önlemlerin devreye alınıp alınmayacağı ve bunların neler olabileceği de kabinede konuşulacak.

Dış siyaset konusunda Doğu Akdeniz’de özellikle Yunanistan ve Fransa merkezli olarak yaşanan gerginlik ve gelinen nokta, kabine toplantısında konuşulacak bir diğer konu olacak. Türkiye’nin, son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Twitter hesabından Türkçe bir paylaşımda bulunarak dile getirdiği diyalog çağrısına karşı atacağı adımların, kabinede konuşulması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye’nin yakın ilişkide bulunduğu ve deniz yetki alanları konusunda da anlaşma imzaladığı Libya'nın, Ulusal Mutabakat Hükümeti Lideri Fayiz es Serrac’ın istifa edeceğini açıklamasının da kabinede gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan, bu konuda yaptığı açıklamada, Serrac’ın istifa kararının Türkiye açısından üzücü olduğunu dile getirmişti.

Kabine’de ayrıca ekonomi, Suriye’de son durum ve terörle mücadele konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının ardınan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameralar karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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