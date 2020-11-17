Kabine Corona Virüsü Salgını Gündemiyle Toplanıyor

Kurul sonrası yapılan yazılı açıklamada “Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" ifadelerine yer verilmişti.

Saat 15:30’da başlayacak toplantıda Corona virüsü önlemleri dışında, ekonomi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan arasında varılan anlaşma sonrasında bölgeye Türk askerinin gönderilmesi gibi konular yer alacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede alınan kararları açıklayacak. Son günlerde artan vaka sayılarının ardından Erdoğan’un yeni kısıtlama ve karantina kararlarını açıklaması bekleniyor. Beklentiler arasında restoran ve kafelerin kapatılarak sadece paket servis hizmetine dönmesi, alışveriş merkezlerinin açık olduğu saatlerin azaltılması ve okulların tatilinin uzatılması gibi önlemler yer alıyor.

