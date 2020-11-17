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Kabine Corona Virüsü Salgını Gündemiyle Toplanıyor

17.11.2020 13:26 | Son Güncelleme:
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Kabine Corona Virüsü Salgını Gündemiyle Toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanıyor. Gündemin birinci sırasında Corona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirler yer alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanıyor. Gündemin birinci sırasında Corona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirler yer alıyor.

Saat 15:30’da başlayacak toplantıda Corona virüsü önlemleri dışında, ekonomi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan arasında varılan anlaşma sonrasında bölgeye Türk askerinin gönderilmesi gibi konular yer alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün yapılan bilim kurulunda alınan tavsiyesi kararları hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Dün gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısı sonrasında arta vaka sayıları göz önünde bulundurularak somut tedbirlerin alınması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Kurul sonrası yapılan yazılı açıklamada “Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" ifadelerine yer verilmişti.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede alınan kararları açıklayacak. Son günlerde artan vaka sayılarının ardından Erdoğan’un yeni kısıtlama ve karantina kararlarını açıklaması bekleniyor. Beklentiler arasında restoran ve kafelerin kapatılarak sadece paket servis hizmetine dönmesi, alışveriş merkezlerinin açık olduğu saatlerin azaltılması ve okulların tatilinin uzatılması gibi önlemler yer alıyor.

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