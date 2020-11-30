Kabine Corona Virüsü Salgını Gündemiyle Toplanıyor

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi artan Corona virüs vakaları olacak.

Toplantı saat 15’te başlayacak. Toplantıda son günlerde ülke genelinde artan Corona virüsü vakalarına karşı alınacak önlemlerin birinci gündem maddesi olarak masaya yatırılması bekleniyor. Artan vaka sayıları karşısında Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında yeni önlem kararları alınması bekleniyor. Beklentiler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının uzatılması ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına geri dönülmesi gibi önlemler bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak konuya ilişkin yaptığı açıklamada salgının önlenmesi amacıyla yeni tedbirleri alınacağını ve bunun mecburiyet haline geldiğini söylemişti. Erdoğan alınacak tedbirler konusunda Bilim Kurulu'nun sorumlu olduğunu da dile getirmişti.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin de geçtğimiz günlerde değindiği hukuk ve ekonomi alanındaki yapılacak reformlar konusunun da masaya yatırılması bekleniyor. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kabine üyelerine bilgi vereceği ifade ediliyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararlarla ilgili olarak bilgi verecek.

