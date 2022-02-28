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Kabine’de kritik gündem! Ukrayna-Rusya krizi, ekonomi ve elektrik faturaları…

28.02.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Masada iki önemli konu olacak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali bir numaralı gündem maddesi olacakken elektrik faturalarındaki yeni düzenlemenin de bugün açıklanması bekleniyor.

Kabine’de kritik gündem! Ukrayna-Rusya krizi, ekonomi ve elektrik faturaları…

Son dakika haberi… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna işgal etmesinin ardından ülkede yaşanan son gelişmeler olacak.

Bu kapsamda, her iki ülke ile yürütülen diplomatik ilişkiler, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumu ve askeri müdahalenin Türkiye’ye yansıması gibi konular masaya yatırılacak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, Türkiye’nin arabulucu olması konusunda önümüzdeki dönemde atabileceği adımlar yeniden değerlendirilecek.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM AÇIKLANABİLİR

Toplantının bir diğer önemli başlığı da yeni elektrik düzenlemesine ilişkin detaylar olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik düzenlemesiyle ilgili hazırlanan alternatifli çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılmasının ardından alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Akar’ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomik gelişmeler de gündeme gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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