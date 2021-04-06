Geçtiğimiz haftalarda yapılan AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrasında parti içinde görev değişikliğine gidilmişti. AK Parti MKYK üyeleri arasında birçok önemli isimde değişiklik yapılmış ve yeni kişiler listeye dahil edilmişti. Üye sayısında yaşanan artış ve yeni isimlerin listeye dahil olmasıyla, gözler kabine değişikliği konusuna çevrildi. Peki, kabine değişecek mi? Kabine ne zaman değişecek?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında “Şimdi tabi değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Şimdi 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.” İfadelerine yer vermişti.
Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz. Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir.
Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu" diye konuştu.
Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında ana gündem maddesi artan koronavirüs vakaları nedeniyle, koronavirüsle mücadele oldu.
Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmiyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar;
Adalet Bakanı,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı,
Çevre ve Şehircilik Bakanı,
Dışişleri Bakanı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
Gençlik ve Spor Bakanı,
Hazine ve Maliye Bakanı,
İçişleri Bakanı,
Kültür ve Turizm Bakanı,
Millî Eğitim Bakanı,
Millî Savunma Bakanı,
Sağlık Bakanı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
Tarım ve Orman Bakanı,
Ticaret Bakanı,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı.