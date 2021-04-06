Geçtiğimiz haftalarda yapılan AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrasında parti içinde görev değişikliğine gidilmişti. AK Parti MKYK üyeleri arasında birçok önemli isimde değişiklik yapılmış ve yeni kişiler listeye dahil edilmişti. Üye sayısında yaşanan artış ve yeni isimlerin listeye dahil olmasıyla, gözler kabine değişikliği konusuna çevrildi. Peki, kabine değişecek mi? Kabine ne zaman değişecek?

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında “Şimdi tabi değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Şimdi 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.” İfadelerine yer vermişti.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz. Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir.