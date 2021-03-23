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Kabine değişikliği ne zaman? Kabine değişikliği olacak mı?

23.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara kulislerinde konuşulan kabine değişikliği iddialarının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir düzenlemeye gideceğini açıkladı.

Kabine değişikliği ne zaman? Kabine değişikliği olacak mı?

24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresinde seçilecek yeni kadroların Türkiye’yi 2023’e taşıyacağını aktaran Ünal, değişimin konuşulmaya başlandığı anda kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğini ve sistemin hepsinde bir hareketlilik yaşandığını kaydetti.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresinde Türkiye için güven ve istikrar sloganıyla hareket edileceğini belirterek, seçilecek kadroların Türkiye'yi 2023'e taşıyacağını ifade etti.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağına dikkati çeken Mahir Ünal, kongre için HDP'yi davet etmediklerini anımsatarak, kabine değişikliği iddialarına açıklamalarda bulundu…

Değişimin konuşulmaya başladığında kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik olduğuna işaret eden Mahir Ünal, 2023'e yönelik yalnızca partiye yönelik değil, ekip içerisinde de yeni bir düzenlemeye gidileceğini belirterek, ‘’Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.” dedi.

Kabine değişikliği ne zaman? Kabine değişikliği olacak mıı

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilerle ilgili de konuşan Ünal, sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı hâline geldiğini vurgulayarak, kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da kaydeden Ünal, çalışmanın yakın bir zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Kabine Toplantısı

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