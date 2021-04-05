HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabine değişikliği ne zaman? Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

Kabine değişikliği ne zaman? Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

05.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ak Parti Grup toplantısı ve Kabine Toplantısı öncesi gündeme gelen kabine değişikliği konusunda Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamalarda bulunmuştu. Kabine değişikliği hakkında “Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.” Diyen Mahir Ünal, kabine değişikliğinin sinyalini vermişti.

Kabine değişikliği ne zaman? Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Ak Parti 7. Olağan Kongresi sonrasında MKYK üyelerinde birçok önemli değişiklik yapılmıştı. Üye sayısının artması ve yeni isimlerin listeye dahil olmasıyla gözler kabine değişikliğine çevrildi. Peki, kabine değişikliği ne zaman açıklanacak?

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında “Şimdi tabi değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Şimdi 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.” İfadelerine yer vermişti.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında ana gündem maddesi artan koronavirüs vakaları nedeniyle, koronavirüsle mücadele oldu.

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar;

  • Adalet Bakanı,
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı,
  • Dışişleri Bakanı,
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
  • Gençlik ve Spor Bakanı,
  • Hazine ve Maliye Bakanı,
  • İçişleri Bakanı,
  • Kültür ve Turizm Bakanı,
  • Millî Eğitim Bakanı,
  • Millî Savunma Bakanı,
  • Sağlık Bakanı,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
  • Tarım ve Orman Bakanı,
  • Ticaret Bakanı,
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Manisa'da 4 gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kanlarında o maddeye rastlandıManisa'da 4 gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kanlarında o maddeye rastlandı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Hobisini işe dönüştürdü: Hurdacıydı, antikacı oldu!

Hurdacıydı, antikacı oldu!

Yer: İstanbul! Binadan çıkarken kıskıvrak böyle yakalandılar

Yer: İstanbul! Kıskıvrak böyle yakalandılar

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Son Dakika: MEB, LGS kılavuzunu yayımladı! Sınavda değişiklik yok

MEB duyurdu! LGS ile ilgili önemli gelişme

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Sokağa çıkma yasağı olan iller! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.