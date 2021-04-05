Kabine değişikliği ne zaman? Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Ak Parti 7. Olağan Kongresi sonrasında MKYK üyelerinde birçok önemli değişiklik yapılmıştı. Üye sayısının artması ve yeni isimlerin listeye dahil olmasıyla gözler kabine değişikliğine çevrildi. Peki, kabine değişikliği ne zaman açıklanacak?

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında “Şimdi tabi değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Şimdi 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.” İfadelerine yer vermişti.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında ana gündem maddesi artan koronavirüs vakaları nedeniyle, koronavirüsle mücadele oldu.

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar;