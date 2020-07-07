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Kabine değişikliği olacak mı? Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İki tarih belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2020 09:10 | Son Güncelleme

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 10 Temmuz'da iki yılı doldurduğuna dikkat çekerek, 10-15 Temmuz arasında veya eylül-ekim gibi kabinenin değişebileceğini iddia etti.

Kabine değişikliği olacak mı? Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İki tarih belirlendi

Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında dikkat çeken bir iddiayı kaleme aldı. "Kabine değişikliği ne oluyor?" başlıklı yazısında, günlerdir konuşulan 'kabine değişikliği' iddiasıyla ilgili iki tarihin olduğunu iddia etti.

'İKİ TARİH BELİRLENDİ' İDDİASI

"Ankara kulislerinde kabine değişikliği için iki tarih konuşuluyor." diyen Selvi, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 10 Temmuz'da iki yılı doldurduğuna dikkat çekti.

Selvi, 10-15 Temmuz arasında veya eylül-ekim gibi kabinenin değişebileceğini belirtti.

YENİ KABİNE NASIL OLACAK?

Öte yandan Bakanların yine Meclis dışından seçileceği ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının artabileceği konuşulan iddialar arasında.

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