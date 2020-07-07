Kabine değişikliği olacak mı? Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İki tarih belirlendi

Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında dikkat çeken bir iddiayı kaleme aldı. "Kabine değişikliği ne oluyor?" başlıklı yazısında, günlerdir konuşulan 'kabine değişikliği' iddiasıyla ilgili iki tarihin olduğunu iddia etti.
"Ankara kulislerinde kabine değişikliği için iki tarih konuşuluyor." diyen Selvi, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 10 Temmuz'da iki yılı doldurduğuna dikkat çekti.
Selvi, 10-15 Temmuz arasında veya eylül-ekim gibi kabinenin değişebileceğini belirtti.
Öte yandan Bakanların yine Meclis dışından seçileceği ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının artabileceği konuşulan iddialar arasında.