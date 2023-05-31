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Kabine ne zaman belli olacak? Kabine'de kimler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklama

31.05.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kabine ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listelerine ilişkin açıklamada bulundu. Yayımlanan yazılı açıklamada listelerin asılsız olduğu belirtildi. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da konuya dair konuştu. Peki, Kabine ne zaman belli olacak? Kabine'de kimler olacak?

Kabine ne zaman belli olacak? Kabine'de kimler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklama

Yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı, hangi isimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa konuk oldu ve konuya ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aynı programda yaptığı açıklamada "Kabine çalışmaları devam ediyor. Son derece kalifiye liyakat açısından samimiyet açısından milletine güven açısından çok ciddi liyakatli bir havuz var." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Kabine ne zaman belli olacak? Kabine'de kimler olacak? İşte detaylar...

YENİ KABİNE'DE KİMLER OLACAK?

Yeni kabine hakkında yöneltilen soru üzerine açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı şu açıklamayı yaptı:

"Seçimle ilgili değerlendirme yaptığımda kullandığım sözcükleri dikkate aldığımızda gerçekten milletin beklentisine tercüman olacak o hedefleri gerçekleştirecek uyumlu her konuda duyarlı hedef kitleyle diyalog kurabilecek kişilerden oluşacak. Elbette ki Türkiye'nin farklı kesimlerini de dikkatte almak suretiyle bir Kabine oluşturulacak."

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CNN Türk ekranlarında seçim özel programında konuşan gazeteci Abdülkadir Selvi, milletvekillerinin Cuma günü yemin edeceğini belirtirken Cuma veya Cumartesi günü de kabinenin açıklanacağını ifade etmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı seçiminin resmi kesin sonuçları ise perşembe günü ilan edilecek ve TBMM Başkanlığına bildirimi yapılacak. İlan günü, YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak. TBMM’nin ilk toplantı gününü takip eden üç gün içinde de Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek.

Bunlara göre kesinleşmiş takvim şöyle:

30 Mayıs Salı:
Milletvekili kesin seçim sonuçları ilan edildi.

1 Haziran Perşembe:
Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ilan edilecek.

2 Haziran Cuma:
TBMM en yaşlı üye olan Sayın Devlet Bahçeli Başkanlığında kendiliğinden toplanacak ve Milletvekillerinin
yemin töreni yapılacak.

Takvimin devamı ise şöyle işleyebilir:

3 Haziran Cumartesi:
TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdimi ve aynı genel kurulda Cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir.

Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye’de yapılır.

Yine aynı gün Külliye töreninden sonra Cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zamanda onların milletvekilliği sona erer.

4 Haziran Pazar:
Atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar TBMM genel kurulunda yemin eder.

Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır.

Yine aynı gün Milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar and içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM genel kurulunda and içerek yasama görevine başlarlar."

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Hayati Yazıcı ak parti

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