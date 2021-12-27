Kabine ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı, yok mu?

2 haftada bir düzenlenen kabine toplantısının bu hafta yapılması beklenmiyor. Bakanlar, en son 20 Aralık’ta bir araya gelmişti. 2 haftada bir yapıldığından dolayı da kabine toplantısının en erken 3 Ocak 2022’de yapılacağı söylenebilir.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, YOK MU?

Bu hafta kabine toplantısı yapılmayacak. Kabine toplantısı en son 20 Aralık’ta yapılmıştı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2 haftada bir araya gelen Kabine toplantısının 3 Ocak 2022’de yapılması planlanıyor.

Son toplantıda 20 lirayı aşan avro, 18 TL’yi aşan dolar ve bin TL’yi aşan gram altın fiyatları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yeni ekonomik kararların açıklandığı kabine toplantısının ardından adeta çöküşe geçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin gündemde olduğu kabine toplantısında alınan kararları açıklamasıyla beraber döviz kurunda yaşanan hızlı düşüş, hafta boyunca da devam etmişti.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

20 Aralık 2021’deki kabine toplantısında enflasyon, faiz ve döviz kurunda kararlılık mesajı verilmiş, döviz mevduatlı TL hesabının açılacağı duyurulmuştu.



