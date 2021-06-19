Hafta içi tüm gün ve hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayı için 20.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanmaya başlamıştı. Tüm gün sokağa çıkma yasağı ise yalnızca pazar gününe indirilmişti. Pazar günkü yasak cumartesi 20.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'da sona eriyor.

Geçen ay toplantı 31 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Bu toplantıda Tükiye'de uygulanacak haziran ayına ilişkin kararlar alınmıştı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası duyurmuş ve İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile de uygulanacak tedbirlerin detayları öğrenilmişti.

Kabine Toplantısı'nın tarihi geçtiğimiz günlerde ertelenmişti. Yeni tarih ise merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'nın 21 Haziran 2021 Pazartesi gerçekleşeceği öngörülüyor.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınacak kararlar nedeniyle milyonlarca vatandaşın gözü Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Önümüzdeki Kabine Toplantısı kararları sonucunda yasakların daraltılıp daraltılmayacağı merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca kişi toplantıdan çıkacak kararları bekliyor. Kabine Toplantısı geçtiğimiz günlerde ertelenmişti. Peki Kabine ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman 2021? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Market çalışma saatleri her gün araştırılıyor. Genelgeye göre zincir marketler, tüm gün sokağa çıkmanın yasak olacağı pazar gününde 10.00 ve 17.00 arasında açık olacak. Zincir marketlerin yanında kuruyemişçi, market, kasap, bakkal, manav ve tatlıcılar da aynı çalışma saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Pazar günleri vatandaşlar yalnızca temel ihtiyaçları için markete gidebilecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki marketlere gidebilecek. Araç kullanılmayacak. Ancak engelli bireyler için araç kullanılması sorun teşkil etmeyecek.



