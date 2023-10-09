Kabine ne zaman toplanıyor? 9 Ekim kabine toplantısı saat kaçta toplanacak, gündemde neler var? Gözler Erdoğan'dan gelecek müjdede

Kabine toplantısı saati ile ilgili aramalar toplantı saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Toplantının saat 15.30 civarı başlaması bekleniyor. Ak Parti 4. Olağanüstü Kongeresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrasında emekli ve memura müjde vereceklerini duyurdu. Alınacak kararları bekleyen milyonlarca vatandaş 'Kabine ne zaman toplanıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Vatandaşların gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Emekli ve memura müjdenin açıklanacağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın 9 Ekim Pazartesi (bugün) saat 15:30 civarında başlaması bekleniyor.

9 EKİM KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

İki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Yeni kabine toplantısı bugün saat 15:30'da başlayacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrede yaptığı konuşma sonrasında emekli ve memura zam açıklaması bekleniyor. Kabine toplantısının gündeminde ise genel olarak İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele, emekli ve memura verilecek olan müjde yer alacak.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.



