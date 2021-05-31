Kabine Normalleşme Kararları Gündemiyle Toplanıyor

Kabine bugün saat 15’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme kapsamında atılacak yeni adımlar belirlenecek. Alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerde yeni düzenlemeler bekleniyor. Daha önce 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme kapsamında yeni kuralların yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Beklentiler yarından itibaren bazı kısıtlamaların kaldırılması yönünde.

Özellikle kafe ve restaurantların belirli kurallar ve saatler çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Çok sayıda işyeri bu sebeple haftasonu ve Pazartesi gününü temizlik ve hazırlık çalışmalarıyla geçirdi.

Kabine toplantısında alınması beklenen bir başka karar da haftaiçi akşamları saat 21’den itibaren geçerli ve hafta sonları da geçerli olan sokağa çıkma yasaklarında yeni düzenlemeler yapılması ve saatlerin daha da gevşetilmesi.

Yeni düzenlemeler sonrasında Cuma akşam saat 9’dan başlayarak Pazartesi sabahı 5’e kadar süren sokağa çıkma yasağının da sadece Pazar günü olacak şekilde yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Kafe ve restaurantlar haricinde 1 Haziran’dan itibaren aralarında halı sahalar ve kapalı spor salonlarının açılmasına izin verilmesi de yine beklentiler arasında. Türkiye’de son olarak açıklanan resmi verilere göre günlük Corona virüsü vaka sayısı 7 bin civarına kadar gerilemiş durumda.

