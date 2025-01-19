Kabine salı günü toplanıyor! Masadaki konular: Suriye, ekonomi ve terörle mücadele

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEM DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının önemli başlıklarından biri de Suriye'deki yeni dönemde alınacak kararlar ve atılacak adımlar hususunda olacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'da yaptığı ziyaretler kapsamında güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularını görüşmüştü. Toplantıda bu konunun ayrıntılar ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİK GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Ayrıca terörle mücadelede atılacak adımlar da yine kabinenin önemli gündem başlıklarından biri olacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak. Ekonomideki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.