HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Kabine sistemi nedir? Parlamenter sistemde kabinenin rolü nedir?

Kabine sistemi nedir? Parlamenter sistemde kabinenin rolü nedir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.12.2024 21:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı ülkeler, devletler kabul gören sistemlerle yönetilir. Yürütme organındaki üst düzey yetkililerden oluşan organlardan biri de kabinedir. Devlet konseyi adı ile de bilinen kabine üyelerine genel olarak sekreter ya da bakan denir. Kabinenin işlevi ve sistemi ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Kabine sistemi nedir? Parlamenter sistemde kabinenin rolü nedir?

Çeşitli ülkelerde bakanlar kurulu üyeleri milletvekillerinin arasından seçilir. ABD gibi başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerde güçler ayrılığı gereğince milletvekilleri bakanlar kurulu üyeleri arasında yer alamaz. Bu ülkelerde bir milletvekilinin bakanlar kuruluna üye olabilmesi için öncelikli olarak milletvekilliğinden ayrılma zorunluluğu bulunur.

Kabine sistemi nedir?

Kabine sistemi, tüm bakanların bir araya gelerek karar verdiği bir kuruldur. Kabineler, genel olarak hükümetlerin günlük yönetimlerinden ve ani şekilde gerçekleşen olaylara müdahale etmekle sorumlu olan organlardır. Yargı ve yasama organları ise uzun izlekler uygulandıktan ve ayrıntılı oturumlar gerçekleştirildikten sonra karar alır.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Türkiye’de başkanlığı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ve bütün bakanların toplanarak karar aldığı kuruldur. Her bir bakan; kendi bakanlığının ilgilendiği alan, iş, yetki ve emirleri altındaki personelin yerine getirdikleri eylemlerden ve işlemlerden sorumlu tutulur.
Kabine üyeleri 17 bakan ile birlikte Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan oluşur. Anayasa maddeleri gereğince milletvekilleri kabinede yer alamaz. Eğer milletvekili olan bir kişi bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Cumhurbaşkanı olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmekle yükümlüdür.

Parlamenter sistem ne demektir?

Parlamenterizm ya da diğer adı ile parlamenter sistem, yürütme organını yasama organının denetlediği demokratik bir yönetme sistemidir. Bu sistemler dahilinde Cumhurbaşkanlığı ya da Devlet Başkanlığı, ülkenin yönetiminde sembolik mevkiler olarak kabul edilir ve devleti temsil eder.

Ülkeyi etkin olarak yöneten kişi başbakan olan kişidir ve yürütme gücü parlamentodan çıkmış olan başbakan ile kabinesi tarafından yürütülmektedir. Bu sistem aslında yürütme ve yasama organları arasında güçlü bir bağ ve iş birliği oluşması üzerine kurulmuş bir sistemdir. İki organ arasında güçler ayrılığı olmaz ve bu da başkanlık sistemlerinde yer alan sisteme kıyasla daha farklı bir denge ve denetim mekanizmasına neden olur.

Parlamenter sistemde kabinenin rolü nedir?

Parlamenter sistemlerde kabinenin rolü, yürütme erkinin merkezi ile hükümetin temel işleyiş organı olma görevini üstlenmektir. Kabineler yasaların uygulanması, politikaların belirlenmesi, başbakan liderliği, idari görevlerin dağıtılması, krizlerde müdahale ve kriz yönetimi gibi sorumluluklara sahiptir. Parlamentonun kabul ettiği yasaları uygulamak kabinenin yükümlülüğündedir.

Hükümetin genel politikalarını kabineler oluşturur. Başbakanın liderliğinde toplanan kabine, eğitim, sağlık, ekonomi ve dış politika gibi alanlarda stratejik kararlar alma yetkisindedir. Kabinenin başkanı olan başbakan bu kararların alınma süreçlerini kontrol eder ve sürece yön verir. Ayrıca hükümetin temsilcisidir ve ülkenin hem iç hem dış politikalarında önemli bir rolü vardır.

Parlamenter sistemlerde kabine, alınan kararlardan bütün olarak sorumlu tutulur. Bu durum kabine üyelerinin ortak ve birlikte hareket etmesi gerekliliğini ifade eder. Bu sayede hükümetin bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir. Krizlerin yönetilmesi ve anında müdahale edilmesi de parlamenter sistemde kabineye düşen görevlerden biridir.

Her bir kabine üyesi olan bakan, kendi bakanlığından tamamen sorumludur. Örnek olarak maliye bakanı tüm bütçe ve ekonomik politikalardan sorumludur. Bu süreçleri yönetir. Ayrıca kabine, parlamentonun tüm sorularına yanıt taleplerine karşılık vermekle de yükümlüdür. Bakanlar kendi sorumluluklarında olan alanlarda parlamentoya bilgi vermek durumundadır. Her bir bakan kendi alanından bütünüyle sorumludur.

Anahtar Kelimeler:
kabine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Icardi'yi böyle açıkladılar! G.Saray taraftarını kahreden haber

Icardi'yi böyle açıkladılar! G.Saray taraftarını kahreden haber

Rusya'dan beklenen yanıt ilginç bir detayla geldi

Rusya'dan beklenen yanıt ilginç bir detayla geldi

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!)

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!)

Birçok ilde kar var! Sarı kod verildi... İstanbullular dikkat: Kuvvetli olacak

Birçok ilde kar var! Sarı kod verildi... İstanbullular dikkat: Kuvvetli olacak

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu!

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu!

'Sünnilerin kanı size helal, kafasını koparın' Suriye'de tehlikeli gelişme! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

'Sünnilerin kanı size helal, kafasını koparın' Suriye'de tehlikeli gelişme! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.