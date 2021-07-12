Kabine Toplanıyor Bayram Tatilinin Kaç Gün Olacağı Merak Konusu

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün yapılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle tarihi değiştirilerek bugüne alınan toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Kurban Bayramı tatili dışında Corona virüsü salgınıyla mücadelede gelinen son nokta da konuşulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, kabine üyelerine aşılama çalışmaları konusunda bilgilendirme yapması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Diyarbakır ziyareti sırasında konuya ilişkin bir soruya, tatilin kaç gün olacağına dair çalışmaların sürdüğünü, bunu kabine toplantısı sonrasında kendisinin açıklayacağını söylemişti.

Mevcut durumda Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz resmi tatiliyle birleştirilmesi ve arife gününün de tatil ilan edilmesiyle, toplamda 11 gün tatil olması gündemde. Birleşme olmazsa Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

Bu yıl 19 Temmuz arife gününün ardından 20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı, 23 Temmuz Cuma akşamı sona erecek.

