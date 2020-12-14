Kabine Toplanıyor Gözler Esnafa Verilecek Desteğe Dair Açıklamada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının an gündem maddesinin Corona virüsü salgını ve alınacak tedbirler ve destekler olması bekleniyor.

Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında, Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler neticesinde gelinen nokta değerlendirilecek. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirlerin alınıp alınmamasının da görüşülmesi bekleniyor.

Kabinenin gündemindeki konular arasında en çok merak edilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce değindiği esnafa yönelik kira desteği konusu. Toplantının ardından Corona virüsü salgını nedeniyle esnafa verilmesi planlanan kira desteğine ilişkin ayrıntıların da açıklanması bekleniyor.

Aşı konusundaki son gelişmelerin de kabien toplantısında Sağlık Bakanı Koca’nın vereceği bilgiler çerçevesinde konuşulması bekleniyor. Benzer şekilde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitim konusunda kabineye bilgi verecek. Bu çerçevede okullarda yeni yılda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıklayacak.

