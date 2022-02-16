HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kabine Toplanıyor! Kritik saat belli oldu, işte elektrik faturalarıyla ilgili masadaki formül

Kabine Toplanıyor! Kritik saat belli oldu, işte elektrik faturalarıyla ilgili masadaki formül

16.02.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Saat 15.00'te başlayacak Kabine Toplantısında birçok konunun dışında elektrik faturalarını düşürecek formüller de ele alınacak. Elektrik faturalarıyla ilgili masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi gibi formül yer alıyor.

Kabine Toplanıyor! Kritik saat belli oldu, işte elektrik faturalarıyla ilgili masadaki formül

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda birçok konu ele alınacak. Kritik toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaşacak.

0x0-1642590756438

ELEKTRİK FATURALARINA ÇÖZÜM ARANACAK

Elektrik faturalarındaki büyük artış vatandaşları adeta isyan ettirirken, indirim bekleyen vatandaşlar, bugün kabineden çıkacak kararları bekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün yapılacak kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi konuları yer alacak.

MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, bugün kabine toplantısında elektrikle ilgili alınacak kararların konutlarla değil de esnafla ilgili olabileceğini belirtti. Karataş, konutlardaki gibi kademeleri sistemin esnaflar içinde uygulanabileceği kararlarının gelmesini bekliyor.

ESNAFA KADEMELİ SİSTEM GELİYOR

Karataş, "Esas konu kabinede konutlarla ilgili olmayacak.Konutlarla ilgili zaten bir çift kademeli bir fiyat ortaya çıkarıldı. Ben bir sürpriz olarak sadece ekstra 30 kilovatlık limit artırılır mı? Bunu beklenti olarak söyledim. Esas beklentim esnafla ilgili çünkü burada bir çok konu konuşuluyor. Ben enerji yönetiminin çalıştığını biliyorum. KDV ve vergi üzerinden bir çalışma var.Verginin de sadece KDV kısmından. Çünkü yerel yönetimlere ayrılan ticarethanelerde zaten yüzde 1. Yüzde 1'lik toplam indirim olsa bile bir işe yansımayacaktır. Ama ben KDV'deki indirimi düşük olasılık olarak görüyorum. Peki esas nereden çalışma gelir? Ben konutlardaki kademli tarifenin esnaf içinde gelebileceğini. Esnaf içinde belli kilovayta kadar birinci kademede, daha düşük fiyat, ikinci kademede yüksek tüketim sayılıp daha yüksek bir fiyatla aynı daha önce konutlarda bahsettiğimiz üzere bir fiyat tarifesinin gelebileceğini bekliyorum" dedi.

CEMEVLERİ TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARTILACAK

Karataş cemevi, dernek ile vakıfların ‘ticarethane’ tarifesinden çıkarılacağını belirterek, "Sadece esnaflar değil, sivil toplum örgütleri, dernekler ve cemevleri gibi aslında sosyal vatandaşların kullandığı elektrikte aslında ticarethane statüsünde değerlendiriliyor.Ticarethane statüsü de evlerde daha yüksek bir fiyat. Onlarda da belki özel bir statü tanımlaması ve konut tüketimi ile ilgili bir fiyat ayarlaması olabilir. KDV'de mi indirim olacak? Esnafa kademeli bir fiyat mı gelecek? Benim beklentim kesinlikle genele yönelik değil. Esnafa yönelik kademeli tarife ve sürpriz olarak KDV indirimi olabilir." açıklamasını yaptı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabine Toplantısında ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum ve Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ile buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine Toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE açıklaması! 'Kararlıyız'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE açıklaması! 'Kararlıyız'
Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!
Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlamaRusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Dünya merakla bekliyordu! Biden'dan son dakika Rusya açıklaması

Dünya merakla bekliyordu! Biden'dan son dakika Rusya açıklaması

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

Burak Yılmaz'dan ters köşe! Yeni adresi...

Burak Yılmaz'dan ters köşe! Yeni adresi...

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Genel müdür ardında bu notu bıraktı

Genel müdür ardında bu notu bıraktı

İlginizi Çekebilir

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.