Kabine Toplanıyor! Kritik saat belli oldu, işte elektrik faturalarıyla ilgili masadaki formül

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda birçok konu ele alınacak. Kritik toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaşacak.

ELEKTRİK FATURALARINA ÇÖZÜM ARANACAK

Elektrik faturalarındaki büyük artış vatandaşları adeta isyan ettirirken, indirim bekleyen vatandaşlar, bugün kabineden çıkacak kararları bekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün yapılacak kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi konuları yer alacak.

MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, bugün kabine toplantısında elektrikle ilgili alınacak kararların konutlarla değil de esnafla ilgili olabileceğini belirtti. Karataş, konutlardaki gibi kademeleri sistemin esnaflar içinde uygulanabileceği kararlarının gelmesini bekliyor.

ESNAFA KADEMELİ SİSTEM GELİYOR

Karataş, "Esas konu kabinede konutlarla ilgili olmayacak.Konutlarla ilgili zaten bir çift kademeli bir fiyat ortaya çıkarıldı. Ben bir sürpriz olarak sadece ekstra 30 kilovatlık limit artırılır mı? Bunu beklenti olarak söyledim. Esas beklentim esnafla ilgili çünkü burada bir çok konu konuşuluyor. Ben enerji yönetiminin çalıştığını biliyorum. KDV ve vergi üzerinden bir çalışma var.Verginin de sadece KDV kısmından. Çünkü yerel yönetimlere ayrılan ticarethanelerde zaten yüzde 1. Yüzde 1'lik toplam indirim olsa bile bir işe yansımayacaktır. Ama ben KDV'deki indirimi düşük olasılık olarak görüyorum. Peki esas nereden çalışma gelir? Ben konutlardaki kademli tarifenin esnaf içinde gelebileceğini. Esnaf içinde belli kilovayta kadar birinci kademede, daha düşük fiyat, ikinci kademede yüksek tüketim sayılıp daha yüksek bir fiyatla aynı daha önce konutlarda bahsettiğimiz üzere bir fiyat tarifesinin gelebileceğini bekliyorum" dedi.

CEMEVLERİ TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARTILACAK

Karataş cemevi, dernek ile vakıfların ‘ticarethane’ tarifesinden çıkarılacağını belirterek, "Sadece esnaflar değil, sivil toplum örgütleri, dernekler ve cemevleri gibi aslında sosyal vatandaşların kullandığı elektrikte aslında ticarethane statüsünde değerlendiriliyor.Ticarethane statüsü de evlerde daha yüksek bir fiyat. Onlarda da belki özel bir statü tanımlaması ve konut tüketimi ile ilgili bir fiyat ayarlaması olabilir. KDV'de mi indirim olacak? Esnafa kademeli bir fiyat mı gelecek? Benim beklentim kesinlikle genele yönelik değil. Esnafa yönelik kademeli tarife ve sürpriz olarak KDV indirimi olabilir." açıklamasını yaptı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabine Toplantısında ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum ve Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ile buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine Toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.



