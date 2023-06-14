KABİNE TOPLANTISI 14 HAZİRAN 2023 KONULARI: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Kabine Toplantısı kararları ile ilgili son dakika açıklamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Gerçekleştirilecek ikinci Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar birçok konu ele alınacak. Asgari ücret, memur ve emekli zammı konularının ise gündeme gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 14 Haziran 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı konuları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine Toplantısı bugün (14 Haziran Çarşamba) yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın güneminde ekonomi olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar birçok konu toplantıda ele alınacak.

14 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek ama geçtiğimiz gün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve süreç başlamış oldu. Fakat Kabine Toplantısında da ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.

Bir diğer konunun ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak.

Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.

Kabine Toplantısında her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politikanın da ele alınması bekleniyor.

