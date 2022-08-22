KABİNE TOPLANTISI 22 AĞUSTOS 2022! Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları belli oldu mu?

Kabine toplantısı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak. Birçok kişi internette "Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi konular ele alınacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı 22 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın saat 14.00’te gerçekleşmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Kabine toplantısı kararları, toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ

Hükümetin enflasyona karşı alacağı yeni tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında görüşülüp karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

