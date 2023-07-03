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KABİNE TOPLANTISI 3 TEMMUZ 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, konuları neler? Memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa...

03.07.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa konusuna dair gelişmeleri yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oldu. Gerçekleştirilecek toplantıda emekli ve memur zammı da dahil öğrencilere vergisiz telefon, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik desteği gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü Kabine Toplantısı saat kaçta, konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI 3 TEMMUZ 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, konuları neler? Memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa...

Kabine Toplantısı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Kabine'nin toplanmasının ardından siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların masaya yatırıldığı kritik toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 14 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın 3 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kritik toplantıda İsveç'in NATO üyeliği de dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak.

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KABİNE TOPLANTISI KONULARI (3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Kabine Toplantısı gündemine memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var.

Torba yasa kanun teklifinin taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinin ardından TBMM'de hızla gündeme gelecek komisyon sonrası Meclis Genel Kurulu aşaması olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İLE TORBA YASA GÜNDEMDE

Torba kanun, memur maaşı ve emeklilerin durumuna dair düzenlemeler yer alıyor.Kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması da bu paket içerisinde yer alacak.

Bir başka konunun da gençlere bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyeti olması bekleniyor. Bu konunun da pakette yer alacağı öngörülüyor.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alacak bir diğer konu ise ekonomik gelişmeler olacak.

İsveç'in NATO üyeliği konusu da ülkede Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle tekrar ele alınacak.

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