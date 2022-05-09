Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Gündem Suriyeli göçmenler!

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Düzenli aralıklarla yapılan toplantıda çıkan kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası saat kaçta açıklama yapacak? Mayıs ayının ilk toplantısına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda başta sığınmacılar olmak birçok konu ele alınacak. Toplantı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının saat 15:00 sıralarında gerçekleşmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak ve saat 15.00 sıralarında yapılacağı düşünülen Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunması bekleniyor.

9 MAYIS KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR?

Siyasetin ana gündem maddelerinden sığınmacı ve göçmenler meselesinin Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüş projesine ilişkin de ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

Öte yandan terörle mücadele ve Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaş da toplantıda ele alınması beklenen başlıklar arasında.

