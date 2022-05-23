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KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA? Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne olacak? 23 Mayıs 2022 Pazartesi

23.05.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda masaya yatırılması öngörülen başlıklar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, internette Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne olacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte toplantıya ilişkin ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA? Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne olacak? 23 Mayıs 2022 Pazartesi

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Düzenli aralıklarla yapılan toplantıda çıkan kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları ve sonuçları ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat kaçta açıklama yapacak? Toplantıya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda 5 gündem maddesinin masaya yatırılması bekleniyor. Toplantı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı’nın saat kaçta yapılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

23 MAYIS KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR?

Yeni haftada Türkiye ile görüşmek için İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya gelirken iki ülkeye karşı izlenecek tutum Kabine'nin gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ekonomi sıcak başlarlardan biri. Enflasyonla mücadele konut ve gıdada fahiş fiyat artışına karşı alınacak tedbirler ve denetimlerdeki son durum masaya yatırılacak.

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Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için de nefesler tutuldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in gelinen aşamayı paylaşması bekleniyor.

Açık cezaevi mahkumlarına verilen Kovid-19 izni 31 Mayıs'ta sona eriyor. İzinlerin yeniden uzatılması talebi Kabine'nin gündeminde olacak.

Sığınmacıların durumu masadaki bir diğer başlık. 1 milyon sığınmacının gönüllü geri dönüşü için yapılacak çalışmanın detayları Kabine'de ele alınacak.

Terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonu Ukrayna - Rusya savaşındaki gelişemeler de Kabine'de değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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