Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan yeni tedbirler gündeme gelmeye devam ediyor. 1 Haziran sonrası alınan yeni kademeli normalleşme tedbirlerinin ardından vatandaşlar tamamen normalleşme için sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Vatandaşlar alınacak yeni kararlar için Kabine Toplantısı bugün mü, Kabine Toplantısı ne zaman sorularını merak ediyor. Peki Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, YARIN MI? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlerin Haziran sonrası gevşetileceği gündeme gelmişti. Türkiye bu nedenle bir sonraki Kabine toplantısını merakla bekliyor. Kamuoyunun gündeminde tam açılma bulunurken, gözler Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Kabine toplantısı NATO zirvesi sebebiyle erkene alındı ve 10 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs pandemisiyle mücadele olacak. Söz konusu toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin sonrasında vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son gelinen durum ve yerli aşı çalışmaları da konuşulacak. Güvenlik konularının da ele alınması beklenen toplantıda, yurt içerisinde ve sınır ötesinde süren terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi de beklenmekte. Ekonomik gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, NATO Zirvesi öncesince dış politikayla ilgili de bazı değerlendirmeler ve görüş alışverişleri yapılacağı tahmin ediliyor.



