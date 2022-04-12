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Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram ikramiyesi ne zaman duyurulacak?

12.04.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Kabine Toplantısı var mı? 12 Nisan 2022 Salı günün en çok araştırılan soruları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda ekonomiyle ilgili verilerin ele alınacağı öğrenildi. Peki Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman duyurulacak? İşte toplantıya ilişkin ayrıntılar...

Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram ikramiyesi ne zaman duyurulacak?

Bugün Kabine Toplantısı var mı? sorusunun yanıtı 12 Nisan 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak karar araştırılırken Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağı da merak edilenler arasında. Peki Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman duyurulacak? Toplantıya ilişkin detaylar ve toplantıda ele alınacak konulara ilişkin detaylar haberimizde.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine toplantısı 12 Nisan Salı günü (bugün) yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

Kabine Toplantısı ile ilgili konuşan CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerin bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı bizler de takip ediyor olacağız."

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 önemli gündem maddesi ile toplanacak. Rusya- Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve ekonomi konularının masaya yatırılacağı toplantı yarın gerçekleştirilecek.
Kabine'nin en önemli konu başlığı ekonomi olacak. Temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansımalarını yetersiz bulan vatandaşların şikâyetlerinin de değerlendirileceği toplantıda emeklilerin ikramiyelerindeki artış da yeniden masaya yatırılacak. Halktan gelen hayat pahalılığı şikâyetleri sonrası enflasyonun düşürülmesi adına atılacak adımlar da yine ekonomi başlığı altında değerlendirilecek.

Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri de Kabine’de görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenski olmak üzere birçok ülke lideriyle gerçekleştirdiği telefon diplomasinin yansımalarının değerlendirileceği toplantıda, Putin ile Zelenski'nin Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir araya gelmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Öte yandan savaşın etkisiyle Ukrayna'dan koparak Karadeniz'e gelen ve SAS timleri tarafından imha edilen mayınların Türkiye için oluşturduğu risk de Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak göze çarpıyor. Şu ana kadar 3 adet olmak üzere sularımızda etkisiz hale getirilen mayınların yarattığı tehlikenin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenler de toplantıda değerlendirilecek.

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Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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