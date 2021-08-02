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Kabine toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

02.08.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Koronavirüs tedbirleri ve ülkede yaşanan önemli gelişmelerin konuşulduğu Kabine toplantısının ertelendiği öne sürüldü.

Kabine toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle bakanlar bölgede çalışmaları bizzat yürütüyor. Salgın döneminde alınacak kararların masaya yatırıldığı ve kararların açıklandığı Kabine toplantısının, orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği söyleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NEDEN ERTELENDİ?

2 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 15:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanması planlanan Kabine toplantısı, Türkiye’de çıkan orman yangınları nedeniyle ertelendi. Bakanlar, orman yangınlarının olduğu bölgelerde çalışmaları bizzat yönetiyor.

Çeşitli noktalarda üst üste çıkan ve büyük mücadeleyle söndürülme çalışan yangınlar çin bankalar sahaya indi. Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten Kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği kaydediliyor.

Bundan dolayı Kabine toplantısının ertelendiği kaydedildi. Kabine toplantısının hangi gün yapılacağı netlik kazanmadı.

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Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı

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