Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

En son Kabine toplantısında, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine iki haftalık kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bu seferki Kabine toplantısında ise Ramazan bayramında alınacak önlemlerin nihai sonuca bağlanması bekleniyor. Bayramda önlemler gevşetilecek mi yoksa kapanma kararına devam mı edilecek? Tam kapanma olacak mı? soruları yapılacak toplantıda yanıtını bulacak.

KABİNE TOPLANTISI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. Son kabine toplantısı geçtiğimiz hafta yani 13 Nisan Salı günü yapılmıştı. O nedenle yeni Kabine toplantısının 27 Nisan Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu hafta Kabine toplantısının yapılması beklenmiyor.

Kabine toplantısının saatine yönelik kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, önceki haftaya bakıldığında toplantının öğleden sonra 15.00 civarında başlaması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının ardından akşam saatlerinde açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

15 gün ara ile yapılan Kabine toplantısından bir gün önce Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında koronavirüsün ülkemizde son durumuna ilişkin durum değerlendiriliyor ve neler yapılabileceğine dair tavsiyeler sıralanıyor.