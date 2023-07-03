KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 3 TEMMUZ 2023: Kabine Toplantısı konuları neler? Memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa...

Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Toplantıda, Memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa konusunun toplantıda ele alınması bekleniyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kritik toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunacak. İşte, 3 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı konuları...

TÜM GÖZLER MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ORANINDA

Kabine Toplantısı 3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştiriliyor.

Toplantıda,memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa dahil birçok konu ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kritik toplantıda İsveç'in NATO üyeliği de dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak.

Kabine Toplantısı gündemine memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var.

Torba yasa kanun teklifinin taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinin ardından TBMM'de hızla gündeme gelecek komisyon sonrası Meclis Genel Kurulu aşaması olacak.

Torba kanun, memur maaşı ve emeklilerin durumuna dair düzenlemeler yer alıyor.Kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması da bu paket içerisinde yer alacak.

Bir başka konunun da gençlere bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyeti olması bekleniyor. Bu konunun da pakette yer alacağı öngörülüyor.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alacak bir diğer konu ise ekonomik gelişmeler olacak.

İsveç'in NATO üyeliği konusu da ülkede Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle tekrar ele alınacak.

