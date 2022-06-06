HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabine toplantısı kararları ne oldu? 3600 ek gösterge kimleri ilgilendiriyor?

Kabine toplantısı kararları ne oldu? 3600 ek gösterge kimleri ilgilendiriyor?

06.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı kararları ve 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Kabine Toplantısı 6 Haziran 2022 Pazartesi (bugün), 3600 ek gösterge gündemi ile toplandı. Peki Kabine toplantısı kararları ne oldu? 3600 ek gösterge kimleri ilgilendiriyor? İşte 6 Haziran Pazartesi günü yapılan toplantı ile ilgili detaylar...

Kabine toplantısı kararları ne oldu? 3600 ek gösterge kimleri ilgilendiriyor?

Kabine toplantısı kararları ne oldu? sorusunun yanıtı merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge konusunda hazırlık yürüttüklerini ve çalışmayı tamamladıklarını belirtip Kabine Toplantısı sonrası detayları açıklayacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 3600 ek göstergede uygulanacak olan formülü duyuracak. Peki 3600 ek gösterge kimleri ilgilendiriyor? 6 Haziran Pazartesi günü yapılan toplantıya ilişkin detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

Kabine Toplantısı 6 Haziran Pazartesi (bugün) yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı programına göre toplantı saat 14:00 itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak. Toplantı şu an devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulunduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

İşte Kabine Toplantısında ele alınacak konular:

3600 EK GÖSTERGE

Kabine toplantısında 3600 ek göstergeyle ilgili son kararın verilmesi bekleniyor. Ekonomi ağırlıklı bir gündemin olacağı toplantıda masaya gelecek konulardan biri de fahiş fiyat artışları. Enflasyonu düşürmek için izlenen yol haritasının değerlendirilmesi yapılacak.

KİRA ARTIŞLARI

Kira fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalarda gelinen son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak. Bilindiği üzere 3 bakanlık, uzun süredir kira fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili çalışma yürütüyordu.

ASGARİ ÜCRET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde verdiği müjde sinyalleri, asgari ücrete zam iddialarını oldukça güçlendirdi. Asgari ücrete zam yapılması durumda nasıl bir tablonun oluşacağı ve ne kadar zam yapılabileceği de kabine toplantısında masaya gelecek.

SURİYE’YE OPERASYON

Kabinenin en önemli konu başlıklarından biri de Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlatılacak askeri harekat. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık geri sayıma geçtiği harekat öncesi, değerlendirmeler bu toplantıda yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, kabine toplantısında askeri harekatla ilgili son hazırlıklara dair bilgiler vereceği öğrenildi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili bir süre önce sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını belirtmişti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından yapılmıştı.

Dün, 3600 ek gösterge meselesini çözdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri yer vermişti:

"Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım"

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki müjdeyi peş peşe duyurarak, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin ise Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uzay istasyonuna gönderilmesi sürecinin başladığını belirtmişti.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Küresel güvenlik ve ekonomi krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karışında paniğe kapılmıyoruz. Hedeflerimize daha hızlı yol almayı tercih ediyoruz. Bu arada 85 milyon vatandaşımızın her biri için konjönktürün getirdiği sıkıntıları karşılamak için geri adımda durmuyoruz. Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek zamlar, destek ve sübvansiyon gibi paketler, bu yaklaşımımızın karşılığıdır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak, hayat pahalılığının insanlar üzerindeki yükü azaltmasını sürdüreceğiz. Geçmişte ülkemizi vesayet güçleri, darbecilerle istedikleri gibi yönlendirenler, kendi içlerindeki çürümeye bakmadan hala ülkemizi yönlendirmeyi düşünüyor. Bu konuda sergilenen tavırlar, karşımızdakilerin hak, özgürlük ve ekonominin karşısındaki hususlarından değil çıkarlarının endişelerinden kaynaklanıyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Otomobilde başından vurulmuş halde bulunduKan donduran olay! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!
Herkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklamaHerkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.