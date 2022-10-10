Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberleri verdi! Öğrencilere ulaşım desteği ve daha fazlası...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat 45 dakika süren Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının hemen ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının bugünkü ana maddeleri arasında TOKİ ucuz konut ve arsa projesindeki son detaylar, iç ve dış politikalar, başörtüye anayasal statü kazandırma ve ekonomik gelişmeler yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada esnafa ve öğrencilere yönelik önemli müjdeleri duyurdu.

10 EKİM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

10 Ekim Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısı kararları belli oldu. Toplantının sona ermesiyle açıklamalarda bulunan Erdoğan müjdeli haberleri vatandaşlar ile paylaştı.

Toplantıda, TOKİ ucuz konut ve arsa projesindeki son detaylar, iç ve dış politikalar, başörtüye anayasal statü kazandırma, öğrenciye ulaşım desteği, esanafa yeni kredi destek paketi ve ekonomik gelişmeler yer alıyordu.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ VERİLECEK!

Öğrencilere ulaşım desteğinde bulunulacağını açıklayan Erdoğan, "Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde öğrencilerimizin ailelerinin yanına gidebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

ESNAFA DESTEK PAKETİ NEDİR?

Esnaf vatandaşlara destek paketi uygulaması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlere yer verdi;

"Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7.5 faizle istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya çıkarıyoruz."

"Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafımıza da 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeyle yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. "

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE GELİŞMELER NE OLDU?

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre sosyal konut inşasına 25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılarak başlanacak. Ayrıca arsa tapuları da aralık ayından itibaren alınabilecek. İşte açıklamanın devamı...

"Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin çok altında bir şekilde sunmakla kalmayıp bir an önce evlerini yapabilmelerine de destek vereceğiz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek, 5 katı geçmeyecek. Finansman konusunda bankalarla iş birliğine gidilecek. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayında itibaren alabilecekler, tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek. TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz."

EKONOMİK GELİŞMELER

"Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en aza indirebilmeyi başarabiliyoruz.

İstihdam odaklı ekonomi programımız sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanımızın aşını, işini, geleceğini güvence altına aldık. İşsizlik oranı yüzde 9.6 ile tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üstüne çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken refah kaybını telafi edecek adımları birer birer atıyoruz."

