Kabine toplantısı kararları nelerdir? 12 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama saat kaçta?

Kabine Toplantısı kararları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda nflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar, KDV düzenlemesinin sahaya yansıması ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine dönük beklentiler ele alındı. 12 Nisan 2022 kabine toplantısından çıkacak kararlar ilgi ile takip ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları duyuracak. Henüz kararlar açıklanmadı. İşte gündeme gelmesi beklenilen konular...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek. Aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayi konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fahiş Fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler tekrardan gündeme Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak. Açıklama saati henüz duyurulmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan açıklamasında, ‘Rusya Ukrayna krizi en sıcak gündem maddesi. Bunun yanı sıra Karadeniz’in güvenliği ve ekonomik gelişmeler de yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında ele alınacak.’ dedi. Arda Erdoğan açıklamasında, ‘Emeklilerin bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı bizler de takip ediyor olacağız.’ dedi.

