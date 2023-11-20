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KABİNE TOPLANTISI KONULARI 20 KASIM 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

20.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere iki haftada bir gerçekleştirilen toplantılarda kritik yeni kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruluyor. İsrail’in Gazze'ye saldırıları toplantıda ele alınacak öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı konuları...

KABİNE TOPLANTISI KONULARI 20 KASIM 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı ile ilgili araştırmalar 20 Kasım 2023 Pazartesi günü hız kazandı. Kabine Toplantısı'nda gündemin ana başlıkları arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine dair hamleler, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemik yer alırken enflasyonla mücadelenin de masaya yatırılması bekleniyor. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (20 Kasım 2023 Pazartesi) yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI KONULARI (20 KASIM 2023)

Kabine Toplantısı'nda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Ekonomi ve terörle mücadelede masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

kabine toplantısı

Gözler bir yandan aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlatacağı pazarlık sürecinde. Bir yandan da enflasyonla mücadelede. Tüm bu başlıkların da genel değerlendirmesinin masada olacağı tahmin ediliyor.

Kabinenin iç gündeminde ise Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemik gündemde olacak. Cumhurbaşkanı, yaşanan krizin çözümü için anayasal ve yasal düzenleme sinyali vermişti. O düzenlemelerin neler olabileceği üzerinde durulması bekleniyor.

Günün önemli manşetleri


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