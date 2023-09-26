KABİNE TOPLANTISI KONULARI 26 EYLÜL 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, BUGÜN mü? Emekli zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi...

Kabine Toplantısı tarihi ve saati internette araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları ve gençlere vaat edilen ÖTV'siz cep telefonu düzenlemesinin de karara bağlanması bekleniyor. Emekli zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi gibi konuları yakından takip edenler "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bugün 2(6 Eylül 2023 Salı) yapılacak.

26 EYLÜL 2023 KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Kabine Toplantısı'nda, iç ve dış siyasetteki gelişmeleri de ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

