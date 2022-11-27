Kabine Toplantısı'nın gündeminde sözleşmeli personele kadro beklentisi, EYT çalışmaları gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. Kabine Toplantısı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 28 Kasım yarın Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kasım ayının son Kabine Toplantısı 28 Kasım'da (yarın) tamamlanacak. Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinin kamudaki sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili düzenleme, EYT çalışmasında gelinen son durum ve fahiş fiyat uygulamalarına alınacak önlemler olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından, toplantıda alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından basın açıklaması yoluyla duyurulacak.

"PARA CEZASI DEMEK Kİ BUNLARI ISLAH ETMİYOR"

Fahiş fiyat uygulamaları üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek.

Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" demişti.

