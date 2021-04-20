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Kabine Toplantısı ne zaman? Bayramda tam kapanma kararı mı alınacak?

20.04.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 13 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak? sorularını araştırıyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre iki hafta boyunca uygulanacak olan Kısmi Kapanma dönemi sürüyor. Peki, Bayramda tam kapanma kararı mı alınacak? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? Bayramda tam kapanma kararı mı alınacak?

13 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından vatandaşlar bir sonraki Kabine Toplantısı tarihini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınacak olan güncel koronavirüs tedbirleri merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında hangi kararlar alınacak? İşte, ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak 13 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. İki haftada bir gerçekeleşen Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Kabine Toplantısı gündeminde Ramazan tedbirleri olacağı düşünülüyor.

13 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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