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Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

28.05.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son 17 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında birçok yeni karar alındı. Koronavirüsün olumsuz sonuçlarından etkilenen pek çok işletme için destek paketleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “kademeli normalleşme” genelgesi kararları 1 Haziran tarihine kadar geçerli olacak.

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

1 Haziran tarihinden sonra ise ne olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kafe ve restoran işletmeleri açılmayı beklerken, binlerce insan normale dönmenin hayalini kuruyor. Kabine toplantısının ardından açıklanması beklenen kararların ise ne olacağı merak konusu oldu. Birçok vatandaşın gözü, yapılacak kabine toplantısına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

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1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.

Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

YASAKLAR KALKACAK MI?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısı sonrası 1 Haziran sonrası normalleşme kararlarını ele aldıklarını ve önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı Kabine Toplantısı normalleşme

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