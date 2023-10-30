KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 30 Ekim 2023 Kabine Toplantısı var mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı tarihi ve saati 30 Ekim 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Kritik toplantı haftada bir gerçekleştiriliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN YAPILACAK MI?

Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde yapılmıştı.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının bugün bekleniyor.

Öte yandan konu hakkında resmi açıklama yer almıyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE GÜNDEMİNDEKİ KONULAR NELER?

Kabine'nin gündeminde iç ve dış politikaya dair konular bulunuyor.

Gerçekleşptirilecek ilk Kabine Toplanbtısında İsrail'in Filistin'e düzenlendiği saldırıların görüşülmesi bekleniyor.









