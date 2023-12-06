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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Asgari ücret, maaş zamları, Gazze!

06.12.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı tarihi ve saati 6 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Asgari ücret ve maaş zamları gibi konuları yakından takip eden kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere asgari ücret Temmuz'da gelen zam ile net 11 bin 402 lira 32 kuruş olmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Asgari ücret, maaş zamları, Gazze!

"Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı için ise geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda asgari ücret konusu da masaya yatırılacak. İşte, Kabine Toplantısı konuları...

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bugün (6 Aralık 2023 Çarşamba) yapılacak.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

Öte yandan ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmelerin de masaya yatırılacağı ön görülüyor.

Kabine Toplantısı

ASGARİ ÜCRET VE MAAŞ ZAMLARI ELE ALINACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'taki toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Asgari ücret için beklenen rakamlar

Öte yandan emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

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