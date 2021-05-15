Kabine Toplantısı ne zaman? Erdoğan ne zaman konuşacak?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan'da başlayan tam kapanmanın bitmesine sayılı günler kaldı. Normalleşme takvimine ilişkin gelecek açıklamaları merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmasında ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz'' ifadelerine yer verdi. Son olarak 26 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından bir sonraki toplantının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

