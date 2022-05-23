Kabine Toplantısı ne zaman, gündemde neler var? 23 Mayıs Kabine toplantısı kararları...

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Tüm ülke gündeminin değerlendirildiği ve herkesin merakla beklediği konular hakkında toplanan Kabine Toplantısı'nda, gündemde yer alan birçok konu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanılacak olan Kabine Toplantısı'nda, açık cezaevi izinlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Gündemdeki önemli konuların yer aldığı Kabine Toplantısı, tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. En son 9 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor. Sıcak gündem olması halinde her hafta da yapılabilen Kabine Toplantısı, 23 Mayıs Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıyla ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

23 MAYIS KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

23 Mayıs Kabine Toplantısı gündeminde birçok konu yer alıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konular ise maymun çiçeği virüsündeki son gelişmeler ve açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı olacak. İşte gündemdeki konular;

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği

Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum

Ekonomide son durum; enflasyonla mücadele, emekliler ile kamu memurlarının özlük haklarına dair düzenlemeler

Koronavirüs ve maymun çiçeği virüsündeki son gelişmelere ek olarak maske zorunluluğuna dair düzenlemeler

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair gelişmeler

