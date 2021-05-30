HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kabine Toplantısı ne zaman? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Yasaklar kalkacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Yasaklar kalkacak mı?

30.05.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs tarihinde başlayan Kademeli Normalleşme sürecinin 1 Haziran tarihinde sona ermesi bekleniyor. Vatandaşlar merakla Kabine Toplantısı ne zaman sorusunu araştırmaya koyuldu. Yakın zamanda gerçekleşecek toplantıda kafe, restoran, okullar gibi konular ile ilgili gündemler yer alacak. Toplantı sonrası hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları hakkında da değerlendirmeler yapılacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte yanıtı...

Kabine Toplantısı ne zaman? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Yasaklar kalkacak mı?

Tam kapanma süreci sonrası başlayan Kademeli Normalleşme döneminin 1 Haziran tarihinde sona ermesi beklenmekte. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu merak edilip araştırılıyor. Toplantıda kafe, restoran, okullar gibi gibi konuların yanında sokağa çıkma yasakları da gündemde olacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? YASAKLAR KALKIYOR MU?

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran sonrası uygulanacak normalleşme takvimi ana gündem konusu olacak. Vatandaşın çıkacak kararları merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantıda kafe ve restoran gibi işletmelerin açılıp açılmaması ve sokağa çıkma yasaklarında değişiklik yapılıp yapılmaması gibi konular konuşulup karara bağlanacak.

Son olarak alınan kararlar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den itibaren başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Bu tedbirler 1 Haziran tarihine kadar uygulanacak.

Son yayınlanan genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde saat 07.00 ve 20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında yalnızca paket servis olarak hizmet verebiliyordu. 17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, sinema salonları, kahvehaneler, hamam, sauna ve masaj salonları ve tematik parklar da kapalı olup hizmet vermeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta merak uyandıran görüntü! Şırnak'ta merak uyandıran görüntü!
Çamlıca Kulesi kaç metre, giriş ücretli mi?Çamlıca Kulesi kaç metre, giriş ücretli mi?
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı bilim kurulu Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.