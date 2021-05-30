Kabine Toplantısı ne zaman? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Yasaklar kalkacak mı?

Tam kapanma süreci sonrası başlayan Kademeli Normalleşme döneminin 1 Haziran tarihinde sona ermesi beklenmekte. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu merak edilip araştırılıyor. Toplantıda kafe, restoran, okullar gibi gibi konuların yanında sokağa çıkma yasakları da gündemde olacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? YASAKLAR KALKIYOR MU?

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran sonrası uygulanacak normalleşme takvimi ana gündem konusu olacak. Vatandaşın çıkacak kararları merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantıda kafe ve restoran gibi işletmelerin açılıp açılmaması ve sokağa çıkma yasaklarında değişiklik yapılıp yapılmaması gibi konular konuşulup karara bağlanacak.

Son olarak alınan kararlar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den itibaren başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Bu tedbirler 1 Haziran tarihine kadar uygulanacak.