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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kabine Toplantısı bugün mü?

14.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta içinde düzenlenmesi beklenen ve ertelenen Kabine toplantısı ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Normalleşme dönemiyle ilgili kritik kararların konuşulacağı toplantı ileri bir tarihe alındı. Vatandaşlar tam açılmanın gelip gelmeyeceğini merak ediyor ve Kabine Toplantısı hangi gün sorusunu araştırıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kabine Toplantısı bugün mü? İşte yanıtı...

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kabine Toplantısı bugün mü?

Tam açılmanın gelip gelmeyeceği merak edilirken vatandaşların gündeminde Kabine Toplantısı ne zaman sorusu yer alıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenmesi beklenen fakat ertelenmek durumunda kalınan Kabine toplantısında, normalleşme dönemiyle ilgili kritik kararlar konuşulacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

1 Haziran'dan bu yana yeni kademeli normalleşme sürecinde olan Türkiye'de vatandaş tam açılma konusundaki beklentilerini sürdürüyor. Normalleşme döneminde tam açılma olup olmayacağı merak edilirken gözler Kabine toplantısına çevrildi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında oluşan yoğunluk sebebiyle ertelenen Kabine toplantısının 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılması beklenmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından saat 19.30 gibi kameralar karşısına geçip açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele gündem maddesi olacak. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin sonrasında vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da konuşulacak. Koronavirüs harici güvenlik konularının da ele alınması beklenen toplantıda, yurt içerisinde ve sınır ötesinde süren terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi de beklenmekte. Ekonomik gelişmelerin de konuşulacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesince dış politikayla ilgili de bazı değerlendirmeler ve görüş alışverişleri de konuşulacağı da tahmin ediliyor.

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