HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması bekleniyor

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması bekleniyor

20.12.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının son günlerinin gelmesiyle kritik Kabine Toplantısı tarihi de araştırılmaya başlandı. Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu. Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün (19 Aralık Pazartesi) yapılmadı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması bekleniyor

Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Gündemde asgari ücret, EYT bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 15 günde bir gerçekleştiriliyor. En son toplantı 12 Aralık'ta yapıldı. Önümüzdeki toplantının 26 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması bekleniyor

Toplantı sonrası toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından basın açıklaması ile aktarılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması bekleniyor

12 Aralık'ta yapılan toplantının ardından KYK burs ücretleri açıklandı.

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması bekleniyor

Başarı Teşvik Programı kapsamında şartları sağlayan öğrencilere destek yapılacağı duyuruldu.Meslek lisesi mezunları için de lise sonrası meslek edindirme kurslarında iş hayatına atılacak vatandaşlara destek olunacağı paylaşıldı.

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması bekleniyor

Düzce ve çevresinde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlara bakanlık destekli kredi fırsatı sunulacağı da son toplantında aktarılanlar arasındaydı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabataş'ta tramvay raydan çıktı! Yaralılar varKabataş'ta tramvay raydan çıktı! Yaralılar var
En yakın rakibine fark attı! İddialardan sonra gündem yaratacak sonuçlarEn yakın rakibine fark attı! İddialardan sonra gündem yaratacak sonuçlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı

2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Regl kanıyla neler yaptığını anlattı! “Bitkileri sulamaktan...”

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.