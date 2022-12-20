Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması bekleniyor

Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Gündemde asgari ücret, EYT bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi tarihte? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 15 günde bir gerçekleştiriliyor. En son toplantı 12 Aralık'ta yapıldı. Önümüzdeki toplantının 26 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Toplantı sonrası toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından basın açıklaması ile aktarılacak.

12 Aralık'ta yapılan toplantının ardından KYK burs ücretleri açıklandı.

Başarı Teşvik Programı kapsamında şartları sağlayan öğrencilere destek yapılacağı duyuruldu.Meslek lisesi mezunları için de lise sonrası meslek edindirme kurslarında iş hayatına atılacak vatandaşlara destek olunacağı paylaşıldı.

Düzce ve çevresinde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlara bakanlık destekli kredi fırsatı sunulacağı da son toplantında aktarılanlar arasındaydı.



