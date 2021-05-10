Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olur?

Tam kapanma sürecinin başında hedefin günlük 5 bin vaka olduğu açıklanmıştı. Tam kapanmanın 11. Gününde vaka sayıları günlük 15 bine kadar geriledi. Vatandaşın gözü ise yeni yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Vatandaşlar, yaşanan bu düşüşle beraber Kabine toplantısından çıkacak kararları merak ediyor. Tam kapanmadan sonra bir açılma gerçekleşir mi, yoksa yasaklar devam eder mi soruları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısından çıkacak kararlar ne olur?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti.

Kabine'nin 15 günde bir toplanacağı daha önce açıklanmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor.

Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.

YASAK UZAR MI?

Sosyal medyada yer alan iddialarda 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle 17-18 Mayıs tarihlerinin de tam kapanmaya eklenebileceği ve kapanma sürecinin 20 Mayıs’a kadar uzayabileceği iddia edilmişti.