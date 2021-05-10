Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olur?

Tam kapanma sürecinin başında hedefin günlük 5 bin vaka olduğu açıklanmıştı. Tam kapanmanın 11. Gününde vaka sayıları günlük 15 bine kadar geriledi. Vatandaşın gözü ise yeni yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Vatandaşlar, yaşanan bu düşüşle beraber Kabine toplantısından çıkacak kararları merak ediyor. Tam kapanmadan sonra bir açılma gerçekleşir mi, yoksa yasaklar devam eder mi soruları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısından çıkacak kararlar ne olur?
Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti.
Kabine'nin 15 günde bir toplanacağı daha önce açıklanmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor.
Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.
Sosyal medyada yer alan iddialarda 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle 17-18 Mayıs tarihlerinin de tam kapanmaya eklenebileceği ve kapanma sürecinin 20 Mayıs’a kadar uzayabileceği iddia edilmişti.
Bu konuya ilişkin değerlendirmenin de yine Kabine toplantısında yapılması be nihai kararın bu toplantıda alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak." dedi.
Erdoğan, tam kapanma sonrası süreç için şunları söyledi:
"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."