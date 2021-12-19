Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı ekonomi gündemiyle toplanacak. Toplantıdan yeni kararların çıkabileceği tahmin ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıda alınan kararları açıklaması bekleniyor. İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

20 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın 15.00'da başlamayacağı öngörülüyor. Toplatıda, art arda faiz indiriminde bulunan Merkez Bankası'nın dövize beş kez müdahale etmesinin değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak. Yılın son toplantısının gündeminde ekonomi olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 123 milyon 996 bin 932 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 56 milyon 658 bin 510, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 51 milyon 158 bin 527 oldu.

