Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta başlıyor? Kabine Toplantısı ne zaman yapılıyor?

12 Nisan itibariyle Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanmış ve toplantının bitiminin ardından Koca, salgın ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nda aldıkları kararları Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacaklarını açıkladı. Vaka sayılarının artması ve Ramazan ayının gelmesi ile beraber Kabine Toplantısından kısıtlamalar ile ilgili çıkacak kararlar merak ediliyor.
Kabine Toplantısı bu hafta 13 Nisan Salı günü toplanıyor. Bugün bir araya gelecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınabilecek ilave tedbirler konuşulduktan sonra Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilecek. Kabine Toplantısı, 13 Nisan Salı günü saat 15:00'da bir araya gelecek. Yeni ilave tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.
Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.
Kabine Toplantısı, vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerini görüşecek. Bilim Kurulu’nun dünkü tavsiyeleri doğrultusunda bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınabilecek yeni önlemler değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nun ise tam kapanmayı desteklediği biliniyor.
Kabinede vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.