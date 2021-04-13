HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta başlıyor? Kabine Toplantısı ne zaman yapılıyor?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta başlıyor? Kabine Toplantısı ne zaman yapılıyor?

13.04.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Ramazan ayını fırsata çevirmeliyiz.” Diyerek kısıtlamaların artacağı sinyalini verdi. Son zamanlarda hızla artan günlük vaka sayılarının azalması için Kabine toplantısından yeni yasakların çıkması bekleniyor. Kabine Toplantısı ise 13 Nisan itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün yapılıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta başlıyor? Kabine Toplantısı ne zaman yapılıyor?

12 Nisan itibariyle Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanmış ve toplantının bitiminin ardından Koca, salgın ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nda aldıkları kararları Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacaklarını açıkladı. Vaka sayılarının artması ve Ramazan ayının gelmesi ile beraber Kabine Toplantısından kısıtlamalar ile ilgili çıkacak kararlar merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bu hafta 13 Nisan Salı günü toplanıyor. Bugün bir araya gelecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınabilecek ilave tedbirler konuşulduktan sonra Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilecek. Kabine Toplantısı, 13 Nisan Salı günü saat 15:00'da bir araya gelecek. Yeni ilave tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

fahrettin koca

Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.

Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

cumhurbaşkanı erdoğan

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kabine Toplantısı, vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerini görüşecek. Bilim Kurulu’nun dünkü tavsiyeleri doğrultusunda bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınabilecek yeni önlemler değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nun ise tam kapanmayı desteklediği biliniyor.

Kabinede vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.

sokağa çıkma yasağı9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İftar duası nasıl yapılır? İftar duası nasıl yapılır?
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca bilim kurulu Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.