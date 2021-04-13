Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta başlıyor? Kabine Toplantısı ne zaman yapılıyor?

12 Nisan itibariyle Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanmış ve toplantının bitiminin ardından Koca, salgın ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nda aldıkları kararları Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacaklarını açıkladı. Vaka sayılarının artması ve Ramazan ayının gelmesi ile beraber Kabine Toplantısından kısıtlamalar ile ilgili çıkacak kararlar merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bu hafta 13 Nisan Salı günü toplanıyor. Bugün bir araya gelecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınabilecek ilave tedbirler konuşulduktan sonra Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilecek. Kabine Toplantısı, 13 Nisan Salı günü saat 15:00'da bir araya gelecek. Yeni ilave tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.