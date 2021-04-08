Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısından sonra yeni yasaklar gelir mi?

Vaka sayılarının gittikçe artması uzmanları ve vatandaşı oldukça korkutuyor. 50 binleri bulan günlük vaka sayılarından sonra gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Kabine toplantısında yasaklarla ilgili kararların çıkması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelir mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son dönemlerde 2 hafta arayla toplantılar gerçekleşiyor. Bu nedenle gözler bugünde değil de 12 Nisan'a çevrilmiş durumda.

Her Kabine Toplantısı yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Kabine Toplantısında alınan kararları tek tek sıralıyor. Yeni Kabine Toplantısı ardından yeni kararların açıklanması bekleniyor.



