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  4. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısından sonra yeni yasaklar gelir mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısından sonra yeni yasaklar gelir mi?

08.04.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşecek olan Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Son kabine toplantısı 29 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Yapılan son toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi kaldırılan sokağa çıkma yasakları, artan vaka sayıları ile geri getirildi. Kararlarda kafe ve restoranların Ramazan boyunca paket servise geçeceği açıklandı.

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısından sonra yeni yasaklar gelir mi?

Vaka sayılarının gittikçe artması uzmanları ve vatandaşı oldukça korkutuyor. 50 binleri bulan günlük vaka sayılarından sonra gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Kabine toplantısında yasaklarla ilgili kararların çıkması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelir mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son dönemlerde 2 hafta arayla toplantılar gerçekleşiyor. Bu nedenle gözler bugünde değil de 12 Nisan'a çevrilmiş durumda.

Her Kabine Toplantısı yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Kabine Toplantısında alınan kararları tek tek sıralıyor. Yeni Kabine Toplantısı ardından yeni kararların açıklanması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı

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