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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler olacak?

16.02.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı kararları ilgiyle takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak konusu oldu. Koronavirüs gündeminde son durumun ele alındığı kritik toplantıdan çıkacak olan kararlar bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları ne olacak? İşte toplantı ve alınacak kararlar hakkında merak edilenler...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısının gerçekleştirileceği tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık ara sonrasında toplanacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı öncesi en çok merak edilenlerin başında toplantıda ele alınacak konular geliyor. Kabine Toplantısı 16 Şubat 2022 tarihinde yani bugün toplanacak. Toplantıda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları konuşulurken, Koronavirüs salgınına yönelik adımlar da toplantıda değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar da toplantının konusu olacak.

Ayrıca Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim de konuşulacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınmış olacak.

Söz konusu toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek olan Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

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