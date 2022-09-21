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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Eylül 2022 kabine toplantısı var mı?

21.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı ne zaman? sorusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Kabine toplantıları genellikle 14 günlük aralıklarla yapılıyor. Son kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının gerçekleşmemesi sonrası kabine toplantısı detayları merak edildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Eylül 2022 kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Eylül 2022 kabine toplantısı var mı?

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de bulunması nedeniyle bu hafta yapılması beklenen toplantı gerçekleşmemişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi tarihte? İşte yanıtı...

tayyip

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları genellikle 14 günlük aralıklarla yapılıyor. Son kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de bulunması nedeniyle bu hafta yapılması beklenen toplantı gerçekleşmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti 22 Eylül'de sona erecek. Önümüzdeki kabine toplantısının gelecek hafta yani 26 Eylül'de yapılması bekleniyor.

Detaylar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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