Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Eylül 2022 kabine toplantısı var mı?

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de bulunması nedeniyle bu hafta yapılması beklenen toplantı gerçekleşmemişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi tarihte? İşte yanıtı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları genellikle 14 günlük aralıklarla yapılıyor. Son kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de bulunması nedeniyle bu hafta yapılması beklenen toplantı gerçekleşmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti 22 Eylül'de sona erecek. Önümüzdeki kabine toplantısının gelecek hafta yani 26 Eylül'de yapılması bekleniyor.

Detaylar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

